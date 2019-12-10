Один на миллион: из-за редчайшего заболевания кожи 2-летнего мальчика принимают за куклу

Из-за чрезмерной стянутости кожи, у Михала необычная форма рта и носа. У мальчика также вывернуты наружу веки и отсутствуют брови, что делает его лицо похожим на кукольное. Незнакомцы то и дело издеваются над внешним видом Михала, оставляя обидные комментарии на странице его матери, Анны, в интернете. А увидев Михала вживую в общественных местах, прохожие зачастую бывают шокированы его внешним видом и то и дело досаждают Анне вопросом, “настоящий” ли это мальчик. И хотя такое излишнее внимание и любопытство расстраивает женщину, она не устает повторять, что Михал самый нормальный мальчик с прекрасным характером, который отличается от других детей лишь заболеванием кожи.