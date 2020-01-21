Очередь на МРТ сокращается, диспансеризация расширяется: чего ждать от полиса ОМС в наступившем году
В первую очередь они коснутся онкобольных. Срок ожидания консультации врача в случае подозрения на онкологическое заболевание сократился до трех дней. Раньше пациенты ждали две недели, а то и дольше.
В течение семи дней пациенту обязаны сделать УЗИ, маммографию, КТ и МРТ. Больше препаратов для химиотерапии можно будет получить бесплатно. Также раньше по полису можно было пройти только три курса химии, сейчас - в два раза больше.
Остальным пациентам также не придется подолгу ждать окошка у нужного врача. КТ, МРТ, КТ-ангиографию обязаны сделать за неделю с момента направления. Раньше можно было стоять в очереди целый месяц.
Диспансеризацию по-прежнему настоятельно рекомендуют проходить всем застрахованным. Нововведение в том, что теперь туда включили анкетирование и осмотры для определения старческой астении (возрастной патологии, характеризующейся снижением физической активности.
Новые услуги стали возможны благодаря увеличившемуся финансированию: 12699 рублей вместо 11800 на каждого застрахованного.
_Фото и видео: vostock-photo
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