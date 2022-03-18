Просто нервный тик или нечто большее? О чем на самом деле говорит дергание глаза

Обычно глаз дергается из-за различных неврозов. «Это так называемый нервный тик. Миокимия — еще одно из названий — часто возникает на фоне стресса, нервной перегрузки и переутомления. К примеру, человек долгое время работал, не высыпался, злоупотреблял кофе и какими-нибудь стимуляторами. Это не как опасное заболевание можно рассматривать, а как состояние, требующее отдыха и изменения режима работы», — пояснил специалист. Он отметил, что при хроническом стрессе лучше обратиться к психотерапевту, а восстановиться позволит курс витаминов группы В.

Кроме того, обсуждаемое проявление может быть вызвано заболеваниями шейного отдела позвоночника или поражения лицевого нерва, заметил Евдокимов. В первом случае нарушается кровоток и мозг получает недостаточно питания, что приводит к неврологическим проблемам.

Иногда дергание глаза вызвано куда более серьезными причинами. «Бывает блефароспазм — это вторая разновидность, при которой глаз полностью зажмуривается. Здесь возможны проблемы на уровне центральной нервной системы. На фоне системных заболеваний нервной системы (к примеру, рассеянный склероз) рекомендуется обратиться к врачу, потому что это состояние может привести к сухости глаза, его воспалению, нарушению зрения», — уточнил врач-остеопат. Причем блефароспазм и нервный тик иногда свидетельствует о новообразованиях в мозге, пишет «Вечерняя Москва».

Однако если дергание продолжается более недели, игнорировать симптом нельзя. «Если симптом держится больше недели, у человека начнутся проблемы, он будет испытывать дискомфорт, могут возникнуть проблемы со стороны зрения. Любое изменение нашего здоровья со временем вызывает дискомфорт в плане адаптации, все равно это можно рассматривать как хронический стресс, который постепенно будет усиливаться. Если это системное заболевание, то могут нарастать симптомы: проблемы с двигательной активностью, с памятью», — заключил Сергей Евдокимов.