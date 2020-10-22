Объятия с коровами для снятия стресса стали новым трендом

Выяснилось, что обниматься с коровами голландцы начали еще около десяти лет назад. Теперь же любители природы хотят расширить круг приверженцев «обнимашек», чтобы сблизить людей с землей и сельской местностью. Сегодня фермы в Роттердаме, Швейцарии и даже США предлагают услуги по «объятиям с коровами».

При этом ученые уверены, что целебное воздействие такого контакта есть и для коровы. В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, говорится, что коровы демонстрируют признаки глубокого расслабления, растягиваясь и позволяя ушам откинуться назад, когда им массируют определенные области шеи и верхней части тела.

Кажется, что искренняя привязанность к коровам может быть именно тем, что доктор прописал.