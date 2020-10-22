Объятия с коровами для снятия стресса стали новым трендом
Фото: instagram.com/koeknuffelen
Тренд назвали «koe knuffelen» (в переводе с голландского означает «обнимать корову»). Соответствующую услугу оказывают несколько ферм в Нидерландах. Как считают последователи метода, теплое и большое тело коровы помогает успокоиться. Кроме того, оно способствует выработке гормона окситоцина, играющего важную роль в борьбе со стрессом.
Как отмечается на сайте одной из ферм, люди переживают уникальный опыт. Некоторые участники такой «терапии» признавались, что сердцебиение животного оказывает расслабляющее воздействие. По словам профессионального консультанта в области ветеринарии Прери Конлон, на человека такое же полезное воздействие оказывает общение с лошадьми. И дело не в верховой езде, а в проведенном рядом с животным времени. «Объятия с животными в целом высвобождают эти «хорошие» нейромедиаторы», — объяснила она.
Выяснилось, что обниматься с коровами голландцы начали еще около десяти лет назад. Теперь же любители природы хотят расширить круг приверженцев «обнимашек», чтобы сблизить людей с землей и сельской местностью. Сегодня фермы в Роттердаме, Швейцарии и даже США предлагают услуги по «объятиям с коровами».
При этом ученые уверены, что целебное воздействие такого контакта есть и для коровы. В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Applied Animal Behavior Science, говорится, что коровы демонстрируют признаки глубокого расслабления, растягиваясь и позволяя ушам откинуться назад, когда им массируют определенные области шеи и верхней части тела.
Кажется, что искренняя привязанность к коровам может быть именно тем, что доктор прописал.
Фото: Instagram / @koeknuffelen
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