Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, Россия все еще в тройке лидеров

В нашей стране за последние сутки выявлено 8248 инфицированных. Общее же количество больных COVID-19 составило 545 458 человек. Из них выздоровели 294 306 зараженных, а 7284 скончались. Всего за время пандемии было проведено в России более 15 миллионов тестов. Стоит также отметить, что многочисленные эксперты и врачи-вирусологи сходятся во мнении, что после повсеместного снятия карантина и ограничений неизбежна вторая волна заболеваемости, о чем косвенно свидетельствует новая вспышка коронавируса в Пекине.

Научный советник правительства Новой Зеландии, профессор Майкл Бейкер в интервью изданию РБК заявил: «Если вы снимаете ограничения в то время, когда заражению подвергаются тысячи людей, нетрудно предсказать, что будет дальше: число инфицированных снова подскочит, а очаги вируса будут разрастаться. Эпидемия вируса в большинстве стран находится на начальной стадии. Если нынешняя динамика заболеваемости сохранится, вирус может унести жизни около 20–30 млн людей».

Фото: pixabay

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