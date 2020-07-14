Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов — Россия все еще на плато

Россия по-прежнему располагается на четвертом месте. В нашей стране выявлено 739 947 подтвержденных случаев. За последние сутки – 6248 случаев, что свидетельствует о том, что страна по уровню заболеваемости по-прежнему находится на плато – пандемия не идет на спад, как многие рассчитывали, однако у 24,5% зараженных COVID-19 протекает полностью бессимптомно. Большинство новых случаев по-прежнему регистрируется в Москве (613 человек), следом идет Санкт-Петербург (281 случай), замыкает топ-3 Ханты-Мансийский автономный округ с 268 заболевшими. Меньше всего случаев зарегистрировано в Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе – по одному инфицированному. Следует напомнить, что за все время пандемии коронавируса умерли больше 560 тысяч человек, вылечились, в свою очередь, 7,2 миллиона.

Фото: pixabay

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