Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 13 миллионов — Россия все еще на плато
Согласно данным на 14 июля 2020 года, опубликованным на сайте Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 преодолело отметку в 13 103 290 человек. Лидерство по-прежнему удерживают Соединенные Штаты Америки, где выявлено 3 363 056 случаев. На втором месте Бразилия с 1 884 967 заболевшими, на третьем – Индия, где количество зараженных вплотную приблизилось к миллиону (906 752 человека).
Россия по-прежнему располагается на четвертом месте. В нашей стране выявлено 739 947 подтвержденных случаев. За последние сутки – 6248 случаев, что свидетельствует о том, что страна по уровню заболеваемости по-прежнему находится на плато – пандемия не идет на спад, как многие рассчитывали, однако у 24,5% зараженных COVID-19 протекает полностью бессимптомно. Большинство новых случаев по-прежнему регистрируется в Москве (613 человек), следом идет Санкт-Петербург (281 случай), замыкает топ-3 Ханты-Мансийский автономный округ с 268 заболевшими. Меньше всего случаев зарегистрировано в Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе – по одному инфицированному. Следует напомнить, что за все время пандемии коронавируса умерли больше 560 тысяч человек, вылечились, в свою очередь, 7,2 миллиона.
Фото: pixabay
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