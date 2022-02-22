Обоняние больше не показатель: можно ли самостоятельно отличить ковид от гриппа и ОРВИ

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, как отличить заболевание ОРВИ или гриппом от инфицирования коронавирусом. По его словам, запахи могут пропадать не во всех случаях.

«Только дифференциальная диагностика, связанная с лабораторными методами, даст уверенность, что это такое. Хотя и там все равно будут проблемы, потому что может быть пропущено время, когда положительный ПЦР бывает. При этом у нас ПЦР-тестирование сейчас развернуто только на коронавирус, но массово не развернуто на грипп и так далее», — сообщил специалист. Согласно его данным, летальность от ОРВИ и гриппа составляет 0,1-0,2%, тогда как при ковиде — 2%.