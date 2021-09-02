Обнаружен новый штамм коронавируса: чем опасен Mu-вариант и надо ли бить тревогу

В еженедельном эпидемиологическом отчете специалисты ВОЗ отметили, что главным отличием Mu-штамма считается его умение «уклоняться» от антител. То есть данный тип вируса благодаря своим мутациям способен легче, чем другие варианты коронавируса, преодолеть антитела, выработанные в результате болезни или после вакцинации. Об этом сообщили в издании Оbozrevatel.

После обнаружения штамма в Колумбии он был выявлен и в некоторых странах Южной Америки и Европы. В настоящий момент его распространенность в мире составляет всего 0,1%. Однако в Колумбии этот показатель достигает 38%, а в Эквадоре — 13%, и они увеличиваются.

На сегодняшний день оказались определены 5 штаммов, представляющих интерес, «ю»-вариант добавился к ранее зарегистрированным «эта», «йота», «каппа», «лямбда». Между тем специалисты считают, что только дополнительные исследования позволят определить реальную способность заражения или устойчивости к имеющимся вакцинам, а также узнают, классифицировать ли его как «вызывающий беспокойство». Среди «угрожающей» группы на данный момент в мире лидирует «дельта»-вариант.