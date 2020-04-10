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Обездвиженная женщина с неизлечимым заболеванием родила вопреки прогнозам врачей

25-летняя молодая мама надеется, что успеет выйти замуж за любимого мужчину после снятия карантина.

Болезнь двигательных нейронов у Люси Линтотт диагностировали в 2014 году. Девушке 25 лет и она является самой молодой носительницей подобного заболевания в Шотландии. Обычно эта патология поражает пациентов ближе к сорока годам. По словам Люси, в мире известно всего 5-6 случаев, когда женщины с подобным диагнозом становились матерями. Люси повезло - она одна из них.

Девушка не может поверить в свое счастье, ведь ее врачи были уверены, что она никогда не сможет родить. Диагноз жительницы Шотландии действительно мало кому внушил бы оптимизм. Эта патология, в результате которой повреждаются мотонейроны спинного и головного мозга. Нервные волокна отмирают и соответственно нарастает мышечная слабость, ослабевают функции спинного мозга и позвоночника. Дальнейшее развитие болезни порождает паралич, проблемы с речью и глотанием. После постановки диагноза пациенты, в среднем, живут от года до четырех лет. Люси может передвигаться только в инвалидной коляске, но считает, что ей повезло: она живет со своим диагнозом шесть лет, а теперь принимает поздравления с рождением сына.

Люси и ее бойфренд Томми планировали пожениться в мае, но из-за карантина свадьбу пришлось отложить на неопределенный срок. Молодые родители все время уделяют малышу. Люси также помогают трое опекунов. В условиях изоляции девушка почти никуда не выходит, но надеется, что трудные времена закончатся и она обязательно выйдет замуж, пишет BBC News.

Фото и видео: Instagram

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