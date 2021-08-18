О каких заболеваниях свидетельствуют различные несовершенства кожи

Результатом гастроэнтерологических проблем считаются следующие проявления:

высыпания, связанные с нарушением работы сальных желез (угри, себорейный дерматит),

нарушения пигментации кожи,

высыпания, обусловленные нарушениями со стороны сосудов (розацеа, сосудистые звездочки),

проблемы повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению (фотодерматоз).

«При заболеваниях эндокринной системы, в частности щитовидной железы, могут отмечаться признаки гипофункции: сухость кожи, нездоровый цвет, отеки, шелушение, гипотермия, ломкость и выпадение волос, истончение ногтей. Наоборот, при гиперфункции кожа становится влажная, чувствительная к прикосновениям и пигментированная», — сообщила Чиркова «Известиям».

Кроме того, пиодермия (гнойное поражение кожи) и кандидоз (грибковое заболевание) часто сопровождают больных сахарным диабетом, а при нарушении функции половых желез встречаются угри, жирная себорея, которая сопровождается шелушением, воспалением и зудом кожи, и гирсутизм (избыточный рост волос). «Также различные кожные проявления сопровождают недостаток в организме витаминов и микроэлементов (витамина Д, А, В6,12, С): шелушение кожи, воспаление красной каймы губ, нарушение пигментации кожи и волос, выпадение волос, себорейные высыпания», — заключила Чиркова.