О каких заболеваниях сигнализирует чувство разбитости с самого утра
Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась с «Москвой 24», что усталость с утра может свидетельствовать о разных заболеваниях и быть вызвана разными факторами: от неправильного образа жизни до наличия хронических заболеваний. К такому неприятному симптому, по мнению врача, стоит отнестись серьезно. Важно уметь отличать простую усталость от патогенной. «При утомлении достаточно хорошо отдохнуть — например, в выходной день выспаться как следует — и в новую неделю войти с хорошим самочувствием. Если наступает переутомление, то это уже не помогает. Человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обратиться к врачу», — отмечает специалист. В таком случае Чернышова предлагает поехать в санаторий или обратиться к медикаментозной терапии. Также терапевт уверена, что на качество пробуждения влияет поздний отход ко сну либо непродолжительный или, напротив, избыточный сон. «То есть если человек слишком долго спал, то он тоже может почувствовать себя разбитым», — напомнила врач.
Наталья Чернышова считает, что постоянное чувство усталости после пробуждения плохой сигнал, который свидетельствует о наличии заболевания. «Почти каждое заболевание сопровождается слабостью и разбитостью за редким исключением. Это может быть ОРВИ, коронавирусная инфекция, любые воспалительные и хронические недуги. Такое бывает и при анемии — низком содержании железа в организме, при авитаминозах», — пояснила она. По мнению терапевта, усталость может сигнализировать о болезнях легких, почек и печени. Чтобы выяснить причину, стоит обратиться к специалисту и пройти ряд обследований. «Терапевт назначит общий анализ крови для начала и в дальнейшем выяснит, какое еще обследование требуется, и тогда поставит диагноз», — говорит она. Если же вы чувствуете по утрам головную боль, то вам стоит записаться на прием к неврологу. «Практически все головные боли — это боли напряжения, связанные с тем, что мы целый день сидим за компьютером. Первым делом в такой ситуации нужно померить давление — убедиться, что нет высокого или крайне низкого. Если с показателями все в порядке, но головные боли беспокоят более 10 раз в месяц, то нужно обратиться к неврологу», — заключила врач.
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