О каких заболеваниях сигнализирует чувство разбитости с самого утра

Наталья Чернышова считает, что постоянное чувство усталости после пробуждения плохой сигнал, который свидетельствует о наличии заболевания. «Почти каждое заболевание сопровождается слабостью и разбитостью за редким исключением. Это может быть ОРВИ, коронавирусная инфекция, любые воспалительные и хронические недуги. Такое бывает и при анемии — низком содержании железа в организме, при авитаминозах», — пояснила она. По мнению терапевта, усталость может сигнализировать о болезнях легких, почек и печени. Чтобы выяснить причину, стоит обратиться к специалисту и пройти ряд обследований. «Терапевт назначит общий анализ крови для начала и в дальнейшем выяснит, какое еще обследование требуется, и тогда поставит диагноз», — говорит она. Если же вы чувствуете по утрам головную боль, то вам стоит записаться на прием к неврологу. «Практически все головные боли — это боли напряжения, связанные с тем, что мы целый день сидим за компьютером. Первым делом в такой ситуации нужно померить давление — убедиться, что нет высокого или крайне низкого. Если с показателями все в порядке, но головные боли беспокоят более 10 раз в месяц, то нужно обратиться к неврологу», — заключила врач.

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