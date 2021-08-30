О каких заболеваниях можно узнать по изменениям на лице

По словам специалиста, появление большого количества волос в районе челюстей, подбородка и верхней губы у женщин говорит о синдроме поликистоза яичников, при котором в женском организме повышается уровень гормона тестостерона.

Кроме того, многие заболевания можно обнаружить по глазам. «Красные прожилки в склерах — сигнал нервного истощения, хронической усталости. А желтизна склер говорит о больной печени. Если участок вокруг глаз имеет бледно-розовую окраску, возможны заболевания мочевого пузыря, предстательной железы. Мешки, темные круги под глазами могут означать больные почки или мочевой пузырь», — сообщил Иван Карасев в своем Instagram.

Даже бледность считается симптомом болезни, а именно анемии, желтоватый оттенок кожи указывает на проблемы с печенью, а синева на губах — на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Высыпания — вообще настоящая «карта» болезней, заявил врач: «Появление их на лбу может свидетельствовать о проблемах тонкого кишечника, на верхней губе и щеках — толстого кишечника, на висках — проверьте желчный пузырь, проблемная зона на подбородке — повод обратиться к гинекологу». О болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта говорит дряблость кожи, например, носогубные морщины появляются при нарушениях в работе толстого кишечника.

По изменениям в лице можно заметить приближающийся инсульт, тогда отмечается его асимметрия.