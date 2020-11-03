О каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с глазами

Синдром сухого глаза зачастую это признак начинающейся менопаузы у женщин за 40+, потому что из-за снижения эстрогена уменьшается и выработка особого секрета, благодаря которому происходит синтез слез, в результате чего и появляется ощущение, будто в глаз что-то попало, и болезненность. Кроме того, воспаление век может свидетельствовать о разбушевавшемся клеще демодексе, который живет на коже и тем самым доставляет ей множество проблем. Чаще всего это проявляется зудом, покраснением век и утолщением ресничного края. Покраснения, слезоточивость и ухудшение зрения – это признак иридоциклита – воспаления радужной оболочки глаза, а это заболевание, в свою очередь, наиболее часто встречается у людей с ревматоидного артритом. А изменения сетчатки глаза, могут свидетельствовать о повышенном давлении, которое вы пока что не ощущаете.

Фото: pixabay

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