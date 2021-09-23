О каких заболеваниях говорят «больные глаза» и как избавиться от этого симптома

«Фактически глаза всегда реагируют (на заболевание), есть даже такое понятие "больные глаза". Вроде человек активен, делает какую-то работу, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него "больные глаза". Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается. Это связано с тем, что увеличивается слезоотделение. В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего», — сообщила офтальмолог в интервью радио Sputnik.

При наличии обсуждаемого симптома рекомендуется ограничить нагрузку на глаза, то есть постараться не читать, лучше послушать аудиокнигу и сократить время пользования смартфона. Плюс к этому облегчить чрезмерную сухость в глазах можно с помощью увлажняющих капель.

Кроме того, в период течения болезни в некоторых случаях могут лопаться сосуды в глазах. «Кровоизлияние бывает достаточно часто и связано с хрупкостью сосудов. При вирусной патологии, в частности, при том же гриппе, страдают сосуды, это относится и к сосудам глаз. Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само "рассосется". Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов. Это витамины, в частности, витамин С», — рассказала Ирина Лещенко.