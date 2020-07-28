О каких скрытых заболеваниях свидетельствует непреодолимая тяга к определенной еде

Тяга к соленому, в свою очередь, часто свидетельствует об обезвоживании, так часто бывает, если вы не соблюдаете питьевой режим. А вот нездоровое желание полакомиться сырами или кисломолочными продуктами – это тревожный звоночек к проверке здоровья костей. Есть вероятность, что у вас уже начал развиваться остеопороз, с которым организм пытается справиться при помощи восполнения нехватки кальция и фосфора. Если же вам постоянно хочется мороженого или чего-то холодного, пришло время проверить желудочно-кишечного тракта: «Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве», – объяснила Светлана Трофимова.

Ее коллега Владимир Харвисон добавил, что непреодолимая тяга к острому тоже опасна и может свидетельствовать о нарушениях в эндокринной системе и метаболизме или о развитии инфекционного процесса. В таких случаях надо в первую очередь заняться своим здоровьем, а не потакать своему желанию перекусить чем-нибудь пикантным.

Фото: pexels

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