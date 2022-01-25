О каких серьезных заболеваниях можно узнать по привкусу горечи во рту

По словам врача, горький привкус во рту связан с попаданием желчи из кишечника в желудок, где быть ее не должно. Нередко к этому недугу добавляются следующие симптомы: боль в правом подреберье и/или в эпигастрии (верхней части живота), изжога, тошнота, расстройство стула. В таком случае рекомендуется посещение гастроэнтеролога, а он, если не выявит патологий, направит к неврологу.

Однако постоянное ощущение горечи может свидетельствовать о наличии различных заболеваний, а иногда весьма серьезных. Среди них Кирилл Ювченко назвал желчекаменную болезнь, гастрит, панкреатит и рак, пишет «Доктор Питер».

Чтобы избавиться от неприятных ощущений в полости рта, специалист отметил возможность лечения народными средствами. «Они могут помочь, если речь идет о травах. По сути, лечение травами не является нетрадиционной медициной — их вытяжки входят в состав многих лекарств. Однако самолечением заниматься не стоит. В зависимости от причины лечение будет разное, и его обязательно должен назначить врач», — отметил доктор.