О каких проблемах со здоровьем сигнализирует частое желание сходить в туалет
Как сообщает онлайн-издание «МК», в первую очередь частота походов в туалет напрямую зависит от количества выпиваемой в день жидкости. Однако если вы заметили, что позывы стали возникать чаще, да еще и сопровождаются неприятными ощущениями и спазмами, это повод насторожиться.
Врачи предупреждают, что наличие болевых ощущений вместе с бесконечными забегами к унитазу может свидетельствовать о цистите, вызванном бактериальной инфекцией. В целом, данное заболевание сложно с чем-то перепутать, так как и сам процесс мочеиспускания сопровождается жжением и даже наличием крови в моче.
Второй недуг с данным симптомом – воспаление почек и органов малого таза. Как правило, он сопровождается неприятными ощущениями в боку и спине, общим недомоганием и повышенной температурой. Частые позывы к мочеиспусканию у мужчин могут быть признаком воспаления простаты, так что лучше не рисковать и записаться на прием к урологу. Желание облегчиться без сопутствующей боли может говорить о начавшемся сахарном диабете, как правило, к этому симптому добавляется постоянная жажда.
Также причинами повышенной потребности сходить в туалет могут быть слабость мышц тазового дна, провисание матки и беременность, рак мочевого пузыря, недержание мочи и сердечная недостаточность.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!