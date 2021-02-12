О каких проблемах со здоровьем сигнализирует частое желание сходить в туалет

Второй недуг с данным симптомом – воспаление почек и органов малого таза. Как правило, он сопровождается неприятными ощущениями в боку и спине, общим недомоганием и повышенной температурой. Частые позывы к мочеиспусканию у мужчин могут быть признаком воспаления простаты, так что лучше не рисковать и записаться на прием к урологу. Желание облегчиться без сопутствующей боли может говорить о начавшемся сахарном диабете, как правило, к этому симптому добавляется постоянная жажда.

Также причинами повышенной потребности сходить в туалет могут быть слабость мышц тазового дна, провисание матки и беременность, рак мочевого пузыря, недержание мочи и сердечная недостаточность.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям