О каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать повышенная чувствительность к холоду

Однако самостоятельно ставить себе диагноз на основании информации в Интернете доктор не рекомендует – для этого существует ряд тестов, которые подтвердят или опровергнут наличие данной проблемы со здоровьем. Если же никаких признаков болезни, кроме повышенной чувствительности к холоду, нет, не стоит беспокоиться – это просто особенность организма, которую никакими медицинскими препаратами точно не исправить, единственное, что можно сделать – это попробовать закаляться, чтобы облегчить свое состояние, если оно доставляет сильный дискомфорт.

Фото: depositphotos

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