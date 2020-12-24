О каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать повышенная чувствительность к холоду
Как сообщил доктор в беседе с радиостанцией Sputnik, повышенная чувствительность к холоду – далеко не редкость, и чаще всего не свидетельствует ни о каких проблемах со здоровьем. Однако, если человек зябнет даже в тепле, это может быть признаком нарушения работы щитовидной железы. Правда и в данном случае мерзлявость не будет единственным симптомом: «Если мы говорим о гипофункции щитовидной железы, то там большое количество симптомов, главным из которых является чудовищная вялость и сонливость. Если такие вещи человека начали беспокоить, то это повод обратиться к врачу. Такое происходит не очень часто. Если есть патология, то мы лечим щитовидную железу, а не мерзлявость», – пояснил Филипп Кузьменко.
Однако самостоятельно ставить себе диагноз на основании информации в Интернете доктор не рекомендует – для этого существует ряд тестов, которые подтвердят или опровергнут наличие данной проблемы со здоровьем. Если же никаких признаков болезни, кроме повышенной чувствительности к холоду, нет, не стоит беспокоиться – это просто особенность организма, которую никакими медицинскими препаратами точно не исправить, единственное, что можно сделать – это попробовать закаляться, чтобы облегчить свое состояние, если оно доставляет сильный дискомфорт.
Фото: depositphotos
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