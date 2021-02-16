О каких патологиях может сигнализировать укачивание в транспорте у взрослых

Как сообщил эксперт в интервью телеканалу «Звезда», чаще всего подобное укачивание — признак остеохондроза, из-за которого возникают нарушения кровоснабжения шейного отдела позвоночника и, как следствие, головного мозга, что и приводит к «раздражению» вестибулярного аппарата. «Если это постоянное явление и вы не можете перемещаться, я рекомендую обращаться к остеопату, потому что это все устранимо у взрослого поколения, у кого есть проблемы с позвоночником, как только вы проведете адекватное лечение сердечно-сосудистой системы, шейного отдела позвоночника, как правило, у таких людей вестибулярные отклонения исчезают», — подчеркнул Евдокимов. Также врач порекомендовал обратиться за консультацией к неврологу.