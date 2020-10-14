О каких опасных заболеваниях могут свидетельствовать холодные ноги
Как сообщает издание «Пятый канал», если холодные ноги – это не следствие долгого пребывания на морозе или купания в ледяной воде, лучше не рисковать и обратиться к врачу для прохождения обследования. По мнению Ляскиной, если конечности мерзнут без особой на то причины, это может свидетельствовать о нарушении артериального кровоснабжения или о множественном поражении периферических нервов, которые могут возникнуть из-за очень серьезных заболеваний, среди которых сахарный диабет, хроническая интоксикация тяжелыми металлами и различные проблемы с почками и печенью.
Для профилактики подобных недугов эксперт рекомендует скорректировать свой рацион, включив в него фрукты, овощи и бобовые, особенно важно это сделать в осенне-зимний период, когда неизбежно возникает дефицит витаминов и минералов. Также Ляскина посоветовала: «Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном».
Фото: depositphotos
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