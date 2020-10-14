О каких опасных заболеваниях могут свидетельствовать холодные ноги

Для профилактики подобных недугов эксперт рекомендует скорректировать свой рацион, включив в него фрукты, овощи и бобовые, особенно важно это сделать в осенне-зимний период, когда неизбежно возникает дефицит витаминов и минералов. Также Ляскина посоветовала: «Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном».

Фото: depositphotos

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