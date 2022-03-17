О каких неожиданных проблемах со здоровьем свидетельствует боль в горле по утрам

По словам специалиста, на начальных этапах человек не всегда чувствует отрыжку и изжогу, но уже тогда есть неполная работа сфинктера пищевода. «Идет заброс, слизистая раздражается, в положении лежа раздражение усиливается. Эти забросы вызывают хронический фарингит, раздражают слизистую. Она находится в постоянном воспалении, и защитный барьер разрушается. Если этого барьера нет, то повышается подверженность инфицированию. Вирусам, бактериям проще пробраться и остаться там жить», — сообщила Мальченко.

Между тем существуют и другие объяснения болей в горле по утрам. Они могут появляться в результате нарушения носового дыхания, что во время бодрствования практически незаметно. Это обусловлено тем, что во время сна усиливается приток крови к голове, тогда сосуды в полости носа могут не справляться с прокачкой, идет отек, застой, и человек начинает дышать ртом, за счет этого может слизистая пересыхать и вырабатываться слизь, отметила Ольга Мальченко.

«Особенно в отопительный сезон слизистая пересыхает за счет того, что воздух не увлажнен», — указала на третью причину врач-отоларинголог, а именно на сухость воздуха. Об этом пишет URA.RU.