О каких нарушениях в организме может рассказать ваш пульс
Учащенное сердцебиение мы можем почувствовать при эмоциональных изменениях или при физических нагрузках, и такая ситуация нормальна. Но такого не должно быть, когда вы спокойны и резких перемен у вас не происходит.
От 60 до 100 ударов в минуту оптимальное значение пульса в состоянии покоя у взрослого человека. "Как правило, более низкая частота пульса в состоянии покоя означает более эффективную работу сердца и лучшее состояние сердечно-сосудистой системы. Например, у хорошо тренированного спортсмена нормальная частота пульса в состоянии покоя может быть ближе к 40 ударам", - сообщает интернет-издание "Медик Форум".
Для самостоятельного измерения пульса, вы можете использовать несколько способов:
- Двумя пальцами нажмите на лучевую артерию запястья.
- Указательным и безымянным пальцем коснитесь шеи сбоку от трахеи.
Когда вы почувствуете пульс на запястье или шее, то засеките время и считайте удары. Чтобы не считать целую минуту, можно ограничиться, например, 15 или 30 секундами и умножить количество на 4 или 2, соответственно.
Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что когда пульс в состоянии покоя близится к 100, увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. А согласно исследованиям других ученых, стало известно, что чем выше частота сердечных сокращений человека в состоянии покоя, тем выше риск преждевременной смерти.
Если ваши показатели вышли за рамки норма от 60 до 100 ударов, советуем обратиться ко врачу, чтобы при необходимости начать своевременное лечение и не довести до плачевных последствий.
Фото: freepik.com
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