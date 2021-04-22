О каких нарушениях в организме может рассказать ваш пульс

Учащенное сердцебиение мы можем почувствовать при эмоциональных изменениях или при физических нагрузках, и такая ситуация нормальна. Но такого не должно быть, когда вы спокойны и резких перемен у вас не происходит.

От 60 до 100 ударов в минуту оптимальное значение пульса в состоянии покоя у взрослого человека. "Как правило, более низкая частота пульса в состоянии покоя означает более эффективную работу сердца и лучшее состояние сердечно-сосудистой системы. Например, у хорошо тренированного спортсмена нормальная частота пульса в состоянии покоя может быть ближе к 40 ударам", - сообщает интернет-издание "Медик Форум".