О каких болезнях свидетельствуют увеличенные лимфатические узлы

Если лимфатические узлы увеличены, это говорит о борьбе организма с каким-либо недугом. Это можно заметить при вирусных инфекциях, включая корь или ВИЧ; инфекциях верхних дыхательных путей (тонзиллит); бактериальных инфекциях: болезнь Лайма, гингивит, хламидиоз, дифтерия; ревматоидный артрит.

Существует несколько случаев, когда необходимо обратиться к врачу. В первую очередь медицинская помощь потребуется, если лимфатические узлы увеличены больше месяца, при этом не наблюдаются боли в горле или общая усталость. Также будьте внимательны, когда узлы увеличены только с одной стороны тела, плюс ко всему наблюдается необъяснимая потеря веса, отмечается повышенное потоотделение во время сна, и если помимо увеличенного размера при пальпации лимфоузлов испытываете боль.

Если вы обнаружили у себя воспаленный лимфоузел, лучше сразу обратитесь к врачу, чтобы исключить все возможные риски. В большинстве своем их появление связано с инфекциями, но в редких случаях увеличенный узел может быть симптомом развития онкологии. По статистике рак диагностируется у 1% людей с опухшими лимфатическими узлами.