О каких болезнях может «сообщить» урчание в животе

Зиннатуллин также пояснил, что чаще всего это признак развивающихся болезней желудочно-кишечного тракта: «Если в животе урчит постоянно и громко, то стоит поговорить с врачом об исследовании ЖКТ на предмет заболеваний, таких как гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, энтерит», – пояснил медик, добавив, что, если неприятные ощущения появляются после приемов определенных видов пищи или по ночам, стоит обследоваться, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем.

Фото: depositphotos

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