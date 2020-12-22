О каких болезнях может «сообщить» урчание в животе
В беседе с изданием «Комсомольская правда» специалист отметил, что чаще всего у взрослых это вполне нормальное явление – просто сигнал голода, который организм посылает человеку, причем звуки тем громче, чем сильнее вы хотите есть. Однако, если они появляются слишком часто и продолжаются длительное время – это весьма тревожный симптом, который требует обращения за консультацией к врачу.
Зиннатуллин также пояснил, что чаще всего это признак развивающихся болезней желудочно-кишечного тракта: «Если в животе урчит постоянно и громко, то стоит поговорить с врачом об исследовании ЖКТ на предмет заболеваний, таких как гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, энтерит», – пояснил медик, добавив, что, если неприятные ощущения появляются после приемов определенных видов пищи или по ночам, стоит обследоваться, чтобы избежать неприятных сюрпризов со здоровьем.
Фото: depositphotos
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