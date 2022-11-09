Нутрициолог рассказала, о чем сигнализирует тяга к сладкому

У каждого из нас есть свои вкусовые предпочтения. Тем не менее бывают в жизни периоды, когда человека тянет только на сладкие или соленые продукты. Нутрициолог Светлана Перес рассказала о том, что подобное поведение сигнализирует о внутреннем дисбалансе.

Очень важно, чтобы у организма отсутствовала пищевая зависимость, иначе это может привести к непоправимым последствиям. Так, эксперт поделилась, что избыток одних вкусов влечёт за собой нарушение пищеварения и образование токсинов. Особенно это касается тяги к сладкому, которое вызывает «закупорку» на уровне кровообращения.

«Постоянное желание чего-то сладенького, а особенно шоколада, говорит о возможном хроническом стрессе. В шоколаде содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть утомляемость. А ещё он повышает уровень серотонина, дофамина и окситоцина. Как правило, сладкого нам хочется не только при стрессе, но ещё и при остром дефиците магния, хрома, фосфора», – сообщила Перес.