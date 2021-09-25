Новым типом ожирения страдают около 40% женщин в столице

К основной причине лишнего веса можно отнести, по словам Бондаревой, «жирогенную среду», когда нет стимуляции тратить калории, а только потреблять.

Далеко не все люди, страдающие скрытым ожирением, знают об этом. Часто они списывают свое состояние на генетическую предрасположенность. Но истина намного ближе.

Потребляя достаточное количество калорий, как и те, кто находится в хорошей форме, люди со скрытым ожирением визуально полнеют и их обмен веществ замедляется. Связано это с нерациональным питанием и отсутствием физической нагрузки. Сам вес тела может меняться несущественно, но состав тела соответствует составу человека с избытком жировой массы — ожирением.

Скрытое ожирение имеет название саркопеническое ожирение. Термин появился в 80-х годах, но чаще всего встречается именно в последние годы. По последним данным, этот тип ожирение выявлен у 40% москвичек.

«Например, нас спрашивают: «Почему я не худею, ведь я ничего не ем целый день?» Когда начинаешь расспрашивать, оказывается, с утра по дороге на работу она покупает себе почти литр кофе с двойными сливками, сиропом и маленькое пирожное. Я объясняю: «В вашем стакане кофе уже находилась почти суточная доза калорий (в сутки нам надо потреблять примерно 1500-1800 килокалорий) преимущественно за счет простых сахаров и жиров!» — добавила Эльвира Бондарева.

Специалисты советуют только один выход для поддержания здорового тела — следить за питанием и включить в свою жизнь физическую активность.