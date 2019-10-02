Новый тест способен выявить более 20 различных видов рака по анализу крови

В своем исследование ученые проанализировали более 3.5 тысяч образцов крови, 1530 из которых были получены у людей, страдающих от онкологических заболеваний и 2503 - у здоровых людей.

Образцы зараженной крови включали в себя более 20 различных видов рака, в том числе поджелудочной железы, яичников, кишечника и груди. В 99.4% случаев тест смог безошибочно определить наличие в крови раковых клеток.

Затем ученые решили усложнить задачу и попытались определить, каким видом рака заражен тот или иной образец. Точность этого более подробного теста составила 89%.

Помимо практически безошибочного выявления наличия и вида рака, тест обладает достаточной чувствительностью для определения и стадии заболевания.

Так рак первой степени выявлялся с точностью 32%, второй степени - 76%, третьей степени - 85% и четвертой степени - 93%

Механизм действия этого теста заключается в том, что он ищет атипичное метилирование, процесс, который происходит при добавлении так называемых метильных групп к молекуле ДНК при наличии в организме человека онкологических процессов.

Несмотря на то, что на сегодняшний день это не единственная "жидкая биопсия”, которая умеет обнаруживать генетические мутации и другие связанные с онкологическим процессом изменения ДНК, результаты исследования демонстрируют, что новый анализ крови является реальным способом раннего скрининга людей на наличие рака.

Как рассказал ведущий автор исследования, Джеффри Окснард, новый анализ крови на основе метилирования значительно превосходит по точности традиционные подходы по определению последовательности ДНК для выявления множественных форм рака в образцах крови.

Ученые надеятся, что новый тест поможет диагностировать рак на самой ранней стадии, увеличивая шансы пациента на успешное лечение.

Более развернутые результаты исследования будут представлены на конгрессе Европейского общества медицинских онкологов уже в конце этого года в Барселоне.