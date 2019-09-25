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Новый тест поможет выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях

По прогнозам ученых, первый в мире анализ мочи на выявление рака поджелудочной железы поможет существенно увеличить шансы онкобольных на выживание.

Рак поджелудочной железы называют “тихим убийцей”, так как он протекает практически бессимптомно и обнаруживается, как правило, на последней стадии. Кроме того, пациенты с этим видом рака имеют наименьший коэффициент выживаемости.

Однако, тест, разработанный ученными Лондонского университета королевы Марии, способен обнаруживать тревожные признаки этого заболевания на самых ранних стадиях.

На разработку этого теста, у которого пока нет названия, у профессора Татьяны Крыногорак-Юрцевич ушло 10 лет. Первые испытания показали, что новый тест с 90% точностью способен обнаруживать болезнь за 5 лет до появления первых симптомов. Это настоящий прорыв в области медицины.

Тест работает путем измерения трех белков, которые вырабатываются в организме раком поджелудочной железы и обнаруживаются в моче. С помощью теста и специального алгоритма его использования, врачи смогут вычислить и оценить риски каждого конкретного пациента.

Рак поджелудочной железы, вероятнее всего, растет на протяжении 10 лет, а может и дольше. Это является своего рода “окном возможностей”, когда мы можем обнаружить его на ранних стадиях и принять меры, -рассказала профессор изданию Daily Mail.

Кронигорак-Юрцевич считает, что тест может увеличить пятилетнюю выживаемость до 60 процентов, тогда как сейчас этот показатель только лишь на уровне 5%.

Тест пройдет клиническое исследование стоимостью около 2 млн долларов, финансируемое медицинской исследовательской благотворительной организацией Panduatic Cancer Research Fund (PCRF).

Ожидается, что исследование, в котором примут участие 3 тысячи человек, займет около 4 лет. Однако в случае успеха и одобрения, тест будет готов к немедленному использованию.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: Vostock-photo

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