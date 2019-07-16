Новый тест ДНК предскажет, до скольки лет вы проживете

Эпигенетический анализ — это новейшее направление науки о ДНК, которое выходит за рамки выявления генов, с которыми вы родились, и рассматривает, как ваш образ жизни влияет на них, сообщает британское издание Daily Mail.
ДНК — или дезоксирибонуклеиновая кислота — это наш химический «план», и тесты уже могут определить, есть ли у человека наследственные генетические мутации, которые вызывают определенные условия. Например, определенные мутации трех генов, BRCA1, BRCA2 и TP53, могут увеличить вероятность возникновения у женщины рака молочной железы или яичников, а у мужчины - рака предстательной железы.
Но факторы окружающей среды и образа жизни — такие как загрязнение, курение, сон, питье и еда — оставляют на ДНК контрольные химические следы или «биомаркеры», которые также влияют на работу клеток.
Стоимость теста, включая консультации с экспертами по образу жизни, составляет 12 ежемесячных платежей в размере 19,99 фунтов стерлингов плюс единовременная плата за набор для тестирования в размере 179 фунтов стерлингов — всего 418,88 фунтов стерлингов (33 тыс. рублей).
Тестирование выглядит так: вы плюете в пластиковый контейнер, запаковываете его в специальный конверт и ждете примерно 8 недель, а потом можете ознакомиться с результатами на сайте компании. В результате человек получает три показателя: уровень риска от курения, уровень метаболизма и биологический возраст. Журналисту Daily Mail сообщили, что в его 64 года у него здоровье 56-летнего, и остальные показатели тоже блестящие, что неудивительно, ведь он ведет здоровый образ жизни и никогда не курил. После анализа этих данных на основе новейших исследований эпигенетики, журналист подсчитал, что должен дожить до 110 лет.
Другие эпигенетические исследования на основе анализа крови уже сейчас способны предсказать риски многих заболеваний, но пока эти данные не выходят за пределы исследовательских лабораторий, поскольку еще требуют дальнейшего изучения.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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