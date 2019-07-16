Новый тест ДНК предскажет, до скольки лет вы проживете

Эпигенетический анализ — это новейшее направление науки о ДНК, которое выходит за рамки выявления генов, с которыми вы родились, и рассматривает, как ваш образ жизни влияет на них, сообщает британское издание Daily Mail.

ДНК — или дезоксирибонуклеиновая кислота — это наш химический «план», и тесты уже могут определить, есть ли у человека наследственные генетические мутации, которые вызывают определенные условия. Например, определенные мутации трех генов, BRCA1, BRCA2 и TP53, могут увеличить вероятность возникновения у женщины рака молочной железы или яичников, а у мужчины - рака предстательной железы.

Но факторы окружающей среды и образа жизни — такие как загрязнение, курение, сон, питье и еда — оставляют на ДНК контрольные химические следы или «биомаркеры», которые также влияют на работу клеток.

Стоимость теста, включая консультации с экспертами по образу жизни, составляет 12 ежемесячных платежей в размере 19,99 фунтов стерлингов плюс единовременная плата за набор для тестирования в размере 179 фунтов стерлингов — всего 418,88 фунтов стерлингов (33 тыс. рублей).