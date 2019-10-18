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Новые «ДНК-часы» помогут измерить здоровье ребенка и расскажут о возможных отклонениях в развитии

Ученые разработали специальные молекулярные «часы», которые помогут педиатрам измерять и отслеживать этапы роста малыша, а также на ранних стадиях диагностировать нарушения развития, если таковые имеются.

Совместное исследование американских и канадских ученых, опубликованное в авторитетном медицинском издании PNAS, описывает, как добавление химических меток к ДНК может использоваться для выявления проблем со здоровьем и развитием у детей.

Молекулярные «часы», которые ученые назвали PedBE, — это метод, разработанный специально для малышей, который позволяет замерять химические изменения, чтобы определить биологический возраст детской ДНК. Эти незначительные изменения ДНК называются эпигенетическими и могут менять способ экспрессии генов в определенных тканях и клетках. Химические изменения могут происходить, когда ребенок достигает определенного этапа физического или умственного развития или, например, в качестве реакции на то или иное воздействие окружающей среды.

Паттерны эпигенетических изменений возможно использовать для точного определения возраста человека из образца ДНК. Расхождение же эпигенетического и фактического возраста человека, может указывать на проблемы со здоровьем или развитием.

PedBE были разработаны с использованием профилей метилирования ДНК 1032 здоровых детей, возраст которых варьировался от нескольких недель до 20 лет. Исследователи обнаружили в геноме 94 различные позиции, которые при совместном тестировании могли определить возраст ребенка с точностью до четырех месяцев.

В результате данного экспериментального исследования было обнаружено, что у детей с расстройством аутичного спектра был более высокий «возраст» PedBE, чем у тех, чье развитие было в пределах нормы.

«Тот факт, что наши “часы” смогли отличить обычно развивающихся детей от их сверстников с аутизмом, демонстрирует мощный потенциал этого инструмента», - прокомментировал главный автор исследования, доктор Майкл Кобор.

По мнению авторов исследования, PedBE - это мощный, простой и экономичный метод, призванный помочь педиатрам на ранних этапах диагностировать у детей нарушение развитая, которые до определенного возраста могут протекать бессимптомно.

Для анализа на определение молекулярного возраста используются клетки, взятые при помощи мазка с внутренней стороны щеки.

Фото: vostock-photo

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