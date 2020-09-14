Новые антирекорды, вакцинация и возвращение карантина: главные новости о пандемии COVID-19

Не столь резкий, но все же прирост числа подтвержденных случаев заражения наблюдается и в России. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 14 сентября заболели 5509 человек. За все время пандемии общее число инфицированных вплотную приблизилось к 29 миллионам, из них 19,5 миллионов выздоровели, а 922,7 тысяч скончались.

Всплеск коронавируса неизбежно привел к возобновлению разговоров о начале второй волны, которую с ужасом предрекали еще в мае. Многие страны Европы, среди которых Австрия и Чехия, вернули не так давно отмененные санитарно-эпидемиологические ограничения, а Израиль и вовсе объявил, что в 18 сентября начинает повторный полный карантин – с закрытием кафе, ресторанов, магазинов, школ и детских садов и запретом выходить на улицу без веской причины.

В то же время в России полным ходом идет подготовка к массовой вакцинации населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что первые партии препарата «Спутник V» уже отгружены во все регионы страны и распределяются для прививания граждан, которые входят в группу повышенного риска (учителя и врачи). Вторая вакцина, разработкой которой занимается Центром «Вектор», будет выпущена ориентировочно в ноябре, после завершения клинических испытаний и регистрации.

Фото: pixabay

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