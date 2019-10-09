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Новое телефонное приложение способно определять рак глаза у младенцев раньше, чем это сделает врач

Ученые Бэйлорского университета изобрели телефонное приложение, которое может определять наличие злокачественных заболеваний глаз у младенцев. Результаты тестирования этого приложения были опубликованы в свежем номере журнала «Достижения науки».

По словам команды ученых, родителям всего лишь необходимо сделать фотографию ребенка крупным планом, а приложение уже само ее проанализирует и расскажет, есть ли у малыша проблемы с глазами.

Обычно для выявления опухоли врачи с помощью специального фонарика подсвечивают глаза ребенка. В идеале глаз должен выглядеть прозрачным. Наличие же непрозрачного отражения может сигнализировать о появлении новообразования в сетчатке глаза, которое не пропускает свет. Этот феномен врачи называют «белым глазом», или лейкокорией, — полной утратой красного рефлекса с глазного дна.

Брайан Шоу, автор приложения, доктор наук, профессор химии и биохимии, говорит, что таким же образом глаз реагирует на фотовспышку. Шоу с командой коллег разработал программное обеспечение, которое может сканировать фотографии, сделанные со вспышкой, на предмет «белого глаза” и других аномалий. «Белый глаз” может являться признаком таких серьезных заболеваний, как детская катаракта, ретинит Коэтса и ретинобластома — рак сетчатки глаза.

Для разработки и доведения приложения до ума ученые проанализировали более 50 000 фотографий 40 младенцев. У одной половины этих малышей были диагностированы заболевания глаз, тогда как другую половину составляли абсолютно здоровые дети. В среднем приложение обнаруживало «белый глаз» на фотографиях больных детей, сделанных за 15 месяцев до постановки диагноза врачом. При этом точность детекции составляла 80 %. Именно такой процент обнаружения лейкокории у детей в возрасте до двух лет считается золотым стандартом для скрининга.

Ученые надеются, что это приложение уже совсем скоро будет доступно для всеобщего пользования и начнет широко применяться в качестве скрининга опасных заболеваний глаз не только у детей, но и у взрослых.

Фото: Vostock-photo

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