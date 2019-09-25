Новая вакцина от генитального герпеса поможет справиться с недугом

В ходе испытаний ученые вакцинировали 64 мыши и подвергли их заражению вирусом генитального герпеса. Уже через 28 дней 63 мыши выработали абсолютный иммунитет. Это означает, что после столкновения с инфекцией у них не было обнаружено ни самого заболевания, ни каких-либо его признаков. И лишь только у одной из мышей развилась скрытая форма инфекции.

Аналогичным образом были протестированы 10 морских свинок, у которых ответная реакция на вирус герпеса схожа с человеческой. В ходе вакцинации и заражения, ни у одной из свинок не появилось очагов герпеса на половых органах. И лишь у двух из них были обнаружены признаки заражения. Однако инфекция была в такой форме, что животные были застрахованы от дальнейшей передачи вируса другим морским свинкам.

Для изобретения этой вакцины ее создатели использовали новейшие технологии и подходы, применяемые в онкологии и иммунотерапии. Ученые включили в вакцину матричную РНК, которая создает белки, необходимые для стойкой иммунной защиты. Основное отличие новой вакцины от стальных заключается в том, что она стимулирует сразу три вида антител: одни, которые блокируют проникновение вируса герпеса в клетку; и два других вида, которые не позволяют герпесу “отключать” внутреннюю иммунную защиту организма.

Теперь ученые планируют как можно скорее выпустить эту вакцину в форме, которая будет приемлема для введения ее человеку. Перед тем как появится на рынке, вакцина пройдет клинические исследования, для оценки безопасности и эффективности.