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Новая вакцина от генитального герпеса поможет справиться с недугом

Ученые из Университета Пенсильвании изобрели вакцину от генитального герпеса. Тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцинация ведет практически к абсолютному - самому стойкому виду иммунитета. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале "Научная иммунология" на прошлой неделе.

В ходе испытаний ученые вакцинировали 64 мыши и подвергли их заражению вирусом генитального герпеса. Уже через 28 дней 63 мыши выработали абсолютный иммунитет. Это означает, что после столкновения с инфекцией у них не было обнаружено ни самого заболевания, ни каких-либо его признаков. И лишь только у одной из мышей развилась скрытая форма инфекции.

Аналогичным образом были протестированы 10 морских свинок, у которых ответная реакция на вирус герпеса схожа с человеческой. В ходе вакцинации и заражения, ни у одной из свинок не появилось очагов герпеса на половых органах. И лишь у двух из них были обнаружены признаки заражения. Однако инфекция была в такой форме, что животные были застрахованы от дальнейшей передачи вируса другим морским свинкам.

Для изобретения этой вакцины ее создатели использовали новейшие технологии и подходы, применяемые в онкологии и иммунотерапии. Ученые включили в вакцину матричную РНК, которая создает белки, необходимые для стойкой иммунной защиты. Основное отличие новой вакцины от стальных заключается в том, что она стимулирует сразу три вида антител: одни, которые блокируют проникновение вируса герпеса в клетку; и два других вида, которые не позволяют герпесу “отключать” внутреннюю иммунную защиту организма.

Теперь ученые планируют как можно скорее выпустить эту вакцину в форме, которая будет приемлема для введения ее человеку. Перед тем как появится на рынке, вакцина пройдет клинические исследования, для оценки безопасности и эффективности.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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