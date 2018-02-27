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Нонна Гришаева попала в больницу с серьезным заболеванием

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Фото из Instagram Нонны Гришаевой
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46-летняя Нонна Гришаева записала видеоролик для поклонников, в котором сообщила, что она находится в одной из московских клиник.

Вчера днем актриса Нонна Гришаева почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Звезда была госпитализирована с диагнозом «острый бронхит». Об этом сама Нонна рассказала поклонникам в видеоролике, опубликованном в ее Instagram.

«Да, друзья, ужасно неприятное это дело! Пожалуйста, простите меня, что не смогу сегодня играть, голоса совсем нет. Но завтра сделаю все возможное и невозможное, чтобы обрадовать зрителя», — заявила Гришаева.

Вот уж действительно,как говорится,нет худа без добра!.. Играть и петь я сегодня не смогла,но зато смогла попасть на премьеру нашего фильма ,,Со дна вершины" Пять тяжелейших лет работы над картиной... Поздравляю всю команду!!! Это,Победа! Фильм пробивает насквозь душу и снова на взлёт) Горжусь сопричастностью)) Лёша Мошкин,я сорвала остатки голоса,крича тебе, браво!!! Руслан Витрянюк,сил тебе и терпения😍Хорошо Вам отпраздновать,ну а я домой,лечиться))😉#премьера #соднавершины #конотеатроктябрь #русланвитрянюк #алексеймошкин

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna)

Впрочем, уже через несколько часов актриса нашла в себе силы, чтобы посетить премьеру фильма «Со дна вершины», в котором сыграла одну из ролей. Фолловеры посоветовали Нонне больше отдыхать и восстанавливаться.

Фото: Instagram

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