Нонна Гришаева попала в больницу с серьезным заболеванием

Вчера днем актриса Нонна Гришаева почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Звезда была госпитализирована с диагнозом «острый бронхит». Об этом сама Нонна рассказала поклонникам в видеоролике, опубликованном в ее Instagram.

«Да, друзья, ужасно неприятное это дело! Пожалуйста, простите меня, что не смогу сегодня играть, голоса совсем нет. Но завтра сделаю все возможное и невозможное, чтобы обрадовать зрителя», — заявила Гришаева.