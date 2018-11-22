Николай Валуев признался, что его большие рост и вес вызваны опухолью в мозге

Не так давно Николай Валуев побывал в студии шоу «Судьба человека» и решил подробно рассказать о своем опасном состоянии — в 2010 году у него была обнаружена доброкачественная опухоль мозга, которая, как выяснилось не так давно, повлияла на феноменальное развитие роста и веса.

«Зло ее в том, что она давит на гипофиз, и происходит вырабатывание гормона роста. В результате, человек вырастает не пропорциональным. Могут быть толстые пальцы, слишком большая голова. Впоследствии проблема может привести к летальному исходу. Ну, может, не во всех случаях, но к досрочному выходу в утиль точно. То есть отказывают почки, происходит разгерметизация сердечных клапанов. Когда я об этом узнал, решил делать операции. В итоге их было несколько», — признался Валуев в беседе с ведущим проекта Борисом Корчевниковым.