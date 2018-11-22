logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Николай Валуев признался, что его большие рост и вес вызваны опухолью в мозге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Николай Валуев

Arrows-left
Arrows-right
Reload
45-летний экс-боксер и политик Николай Валуев откровенно рассказал о своей болезни и состоянии в ток-шоу.

Не так давно Николай Валуев побывал в студии шоу «Судьба человека» и решил подробно рассказать о своем опасном состоянии — в 2010 году у него была обнаружена доброкачественная опухоль мозга, которая, как выяснилось не так давно, повлияла на феноменальное развитие роста и веса.

«Зло ее в том, что она давит на гипофиз, и происходит вырабатывание гормона роста. В результате, человек вырастает не пропорциональным. Могут быть толстые пальцы, слишком большая голова. Впоследствии проблема может привести к летальному исходу. Ну, может, не во всех случаях, но к досрочному выходу в утиль точно. То есть отказывают почки, происходит разгерметизация сердечных клапанов. Когда я об этом узнал, решил делать операции. В итоге их было несколько», — признался Валуев в беседе с ведущим проекта Борисом Корчевниковым.

Бывший спортсмен добавил, что каждый бой был для него своего рода испытанием, но во времена успешной карьеры он просто не знал о диагнозе. «Я понял, какой это был риск, только тогда, когда врачи мне все рассказали. У меня на тот момент уже была семья, двое детей. А до этого я же ничего не знал, просто жил с этим», — признался Николай. Напомним, многократный чемпион мира в тяжелом весе стал многодетным отцом и уже почти 20 лет живет в браке с одной и той же женщиной — Галиной Валуевой.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...