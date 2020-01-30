Никогда не поздно: ученые нашли способ снизить риск рака легких

Авторами очередного эксперимента стали ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона. Исследователи проанализировали результаты биопсии легких пациентов, среди которых заядлые курильщики, те, кто избавился от вредной привычки, и люди, которые никогда не курили.

Анализ доказал, что курильщики больше подвержены вероятности столкнуться с диагнозом рак легких. Все потому, что в их клетках, из-за влияния табачного дыма, были выявлены мутации. Они то и способны привести к страшному диагнозу. Впрочем, это было известно и ранее.

Успех эксперимента в другом. У людей. которые бросили курить, снижается риск заболевания. После отказа от табака в их легких обнаружили в четыре раза больше здоровых клеток. А значит всегда имеет смысл покончить с пагубной привычкой, пишет EurekAlert! К тому же не стоит забывать, что длительное курение приводит к ряду других заболеваний, опасных для жизни.