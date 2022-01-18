Никаких бутербродов с сыром и маслом: гастроэнтеролог назвал их опасными для здоровья

Доктор Вялов пишет, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. Так появляется риск развития панкреатита, ведь при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа. Негативный эффект может появиться и в работе сердечно-сосудистой системы. «А вот для сердца не так важно, сколько бутербродов вы съели сегодня. Куда важнее, собираетесь ли вы повторить эту процедуру завтра … Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови и тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт».

Медик утверждает, что впадать в крайности не стоит и отказываться от такого вида перекуса полностью не нужно, но главное при этом — соблюдать меру. «В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардиопрофилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», — подводит итог Сергей Вялов.