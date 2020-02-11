Ничто не предвещало трагедии: россиянка потеряла двойню в элитном госпитале Нью-Йорка

Любовь Малыгина, проживающая в Нью-Йорке, поделилась у себя в Instagram душераздирающей историей. Женщина, беременная двойней, не смогла увидеть детей живыми.

Подобного исхода никто предугадать не мог. По словам россиянки, ее беременность проходила без осложнений. Семья: супруг, старшие дочь и сын с нетерпением ждали появления на свет мальчиков-близняшек, которым уже дали имена — Ваня и Слава.

Однако, в момент родов на 41-ой неделе что-то пошло не так. По словам россиянки, врачи не заметили разрыв матки при потугах. Более того, женщину оставили одну в палате, без врачебной помощи. От обезболивания она, к слову, отказалась. Лишь через сорок минут, вспоминает безутешная мать, появились врачи и начали делать УЗИ — у малышей уже не прослеживалось сердцебиение. Женщину отвезли в операционную, но было поздно. Детей не спасли.

Подобного исхода никто предугадать не мог. По словам россиянки, ее беременность проходила без осложнений. Семья: супруг, дочь и сын с нетерпением ждали появления на свет мальчиков-близняшек, которым уже дали имена — Ваня и Слава. другими родителями. Женщину поддерживают родные и подписчики на ее странице в соцсети.