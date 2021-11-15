Невроз, плоскостопие и другие неявные причины болей в спине

По словам специалиста, в некоторых случаях дискомфорт возникает даже из-за невроза, однако выявить его с помощью аппаратуры не получится, тогда поможет только психотерапевт.

Еще одной причиной болей в спине считается плоскостопие. «Из-за плоскостопия центр тяжести смещается к поясничному отделу позвоночника. Люди любого возраста в таком случае испытывают боль, когда стоят. Нет какого-либо локального проявления справа или слева. Это именно разлитая болезненность по пояснично-крестцовому отделу позвоночника», — уточнил Максим Гончаров в беседе с радио Sputnik.

Самым распространенным виновником неприятных ощущений считается остеохондроз. Так, к 50 годам число страдающих этим недугом приближается к 70%. Данное заболевание приводит к различным осложнениям, таким как нарушения кровоснабжения мозга, межпозвонковая грыжа и радикулит. Как сообщает врач-ортопед, эффективных методов лечения остеохондроза нет, но остановить развитие болезни поможет спорт. «Например, перед тем, как начать заниматься бегом, нужно провести исследование стоп на плоскостопие и компенсировать его стельками нужного типа – спортивными и для повседневной обычной ходьбы, но изготовленными исключительно индивидуально. Только после этого рекомендуется выбирать бег в качестве вида спорта. Эти же рекомендации подходят тем, кто занимается на велотренажере», — порекомендовал Гончаров.