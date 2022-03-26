Неврологи рассказали о причинах нарушения сна и способах их устранить

Причиной всему служит стресс. На его фоне может развиться переутомление, эмоциональное выгорание, депрессия и другие проблемы современного человека. Чем выше уровень стресса в нашей жизни, тем хуже психологическое здоровье и сон. Стресс действует на мозг, как раздражитель. Нагружая его информацией на ночь,мы не даем мозгу возможности расслабиться и настроиться на отдых.

Использовать для лучшего засыпания успокоительные или бокал вина тоже не стоит. Это лишь ухудшает ситуацию.