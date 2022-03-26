Неврологи рассказали о причинах нарушения сна и способах их устранить
Причиной всему служит стресс. На его фоне может развиться переутомление, эмоциональное выгорание, депрессия и другие проблемы современного человека. Чем выше уровень стресса в нашей жизни, тем хуже психологическое здоровье и сон. Стресс действует на мозг, как раздражитель. Нагружая его информацией на ночь,мы не даем мозгу возможности расслабиться и настроиться на отдых.
Использовать для лучшего засыпания успокоительные или бокал вина тоже не стоит. Это лишь ухудшает ситуацию.
В большом городе очень много отвлекающих факторов, не способствующих хорошему сну. Городские жители часто страдают от постоянного употребления кофеина, нарушение ритма сна и бодрствования. Постоянные посторонние звуки с улиц и проникающий свет из окна тоже не несет пользы. Также свою роль сыграла пандемия.
«Сейчас постпандемийный след наложился на новые сложные обстоятельства в мире. Пациенты чаще жалуются на обмороки и головокружения. Кроме того, у многих людей уже на протяжении долгого времени наблюдается непроходящая усталость. Все это последствия стресса из-за пандемии, которые вытекают в различные нарушения сна» — говорит Ованес Давидян практикующий врач-терапевт изданию Peopletalk.
Для улучшения качества сна и избавления от бессонницы стоит минимизировать стресс. Это непросто, и для начала можно ввести несколько новых правил.
Стоит постараться ложиться и в особенности вставать в одно и то же время все семь дней в неделю. Спать по 7-8 часов, а при пробуждении сразу подниматься с постели. Избегать дневного сна и добавь регулярные физические упражнения по 20 минут в день.Однако ими следует заниматься не перед сном.
Отсутствие в поле зрения всех электронных устройств не менее чем за 60 минут до сна тоже способствует засыпанию.
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