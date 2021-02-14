Невролог предупредил об опасности просмотра телевизора в лежачем положении

В это время сгибается шейный отдел позвоночника. Если игнорировать некомфортное положение тела, то в будущем могут появиться проблемы в области шеи. Как передает радио Sputnik, нельзя смотреть телевизор дольше двух часов. Как только это время пройдет, нужно обязательно размять мышцы. Как подчеркнул Орлов, эти правила можно применять и для любой сидячей работы.

Ранее сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья установили, что каждые два часа просмотра телевизора могут сократить продолжительность жизни: на 20% увеличивают риск развития диабета, на 15% - болезней сердца, на 13% - других смертельных заболеваний. Вероятность умереть раньше 65 лет составляет 13%.

Профессор Андерс Гронтвед и Фрэнк Ху пояснили, что к такому эффекту приводит малоподвижный образ жизни и переедание перед экраном телевизора. Также было подсчитано, что европейцы тратят в среднем в день по три часа на просмотр телевизора, австралийцы - четыре, американцы - пять.

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