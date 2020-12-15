Невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном
По ее словам, все гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое негативно сказывается на здоровье. Многочисленные исследования выяснили, что излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Еще более опасными смартфоны являются для детей, беременных, людей, страдающих нарушениями в работе сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем.
Как передает «Прайм», врач напомнила, что эта тема мало изучена и данных о влиянии техники на организм пока не хватает. Игнатова не рекомендует использовать телефоны ночью. Синий свет от экрана плохо воздействует на глаза и биологические ритмы. Из-за этого появляются бессонница, мигрени, снижается работоспособность, наблюдается нарушение памяти. Специалист просит держать смартфоны на расстоянии минимум в два метра от кровати или другого места отдыха.
Ранее исследования ученых Нью-Йоркского университета показали, что уровень мелатонина, гормона-регулятора суточных ритмов, у людей, пользующихся смартфоном перед сном, снижается на 23%. Стресса и переживаний добавляет контент, который непременно обнаруживается в телефоне: новости, посты друзей, боязнь пропустить ответ по важному рабочему вопросу.
Фото: pexels.com
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