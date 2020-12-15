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Невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном

Сон рядом со смартфоном может быть опасен из-за радиочастотного излучения, которое поглощается тканями тела человека, заявила врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова.

По ее словам, все гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое негативно сказывается на здоровье. Многочисленные исследования выяснили, что излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств. Еще более опасными смартфоны являются для детей, беременных, людей, страдающих нарушениями в работе сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем.

Как передает «Прайм», врач напомнила, что эта тема мало изучена и данных о влиянии техники на организм пока не хватает. Игнатова не рекомендует использовать телефоны ночью. Синий свет от экрана плохо воздействует на глаза и биологические ритмы. Из-за этого появляются бессонница, мигрени, снижается работоспособность, наблюдается нарушение памяти. Специалист просит держать смартфоны на расстоянии минимум в два метра от кровати или другого места отдыха.

Ранее исследования ученых Нью-Йоркского университета показали, что уровень мелатонина, гормона-регулятора суточных ритмов, у людей, пользующихся смартфоном перед сном, снижается на 23%. Стресса и переживаний добавляет контент, который непременно обнаруживается в телефоне: новости, посты друзей, боязнь пропустить ответ по важному рабочему вопросу.

Фото: pexels.com

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