Невинный поцелуй на вечеринке оставил женщину с неизлечимым заболеванием кожи

Женщина подхватила вирус, после чего у нее появились пятна сухой кожи на лбу, щеках и груди. Вскоре они увеличились, удвоились и покрывали уже все руки, бедра и спину. Врач поставил ей диагноз «каплевидный псориаз» и сказал, что он вызван тонзиллитом. «Я была опустошена, — призналась она. — Мне сказали, что нет никакого лекарства от этого состояния, и я испугалась, что буду выглядеть так вечно. Мое лицо разительно отличалось от того, которое я привыкла видеть в зеркале раньше». Эми было так плохо, что она просто не хотела выходить на улицу, видеть друзей или смотреть на свое отражение. Чтобы объяснить всем сразу, что с ней произошло, женщина написала откровенный пост в социальной сети Instagram, который быстро стал вирусным.

Реакция незнакомых людей в Сети была просто невероятной, британка получила огромную поддержку и искренние пожелания добра, что придало ей уверенности в себе. «Псориаз может забрать вашу жизнь. Ее качество заметно снижается. Обычные вещи — бюстгальтер, макияж — могут ухудшить состояние вашей кожи. Иногда псориаз даже вызывает выпадение волос, потому порой я ношу парик. Мне пришлось скорректировать свое питание, отказаться от алкоголя, больше бывать на солнце — все это помогает, но я знаю, что болезнь может обостриться в любой момент», — отметила Эми, добавив, что часто над ее внешностью смеются, но ей теперь все равно, ведь она любит себя и чувствует поддержку со стороны окружающих.

Фото: Instagram aimeegracey

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