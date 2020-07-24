Невеста попала в тяжелую автомобильную аварию и забыла о готовящейся свадьбе

Как передает британский онлайн-портал The Sun, девушка была невероятно счастлива, когда молодой человек сделал ей предложение. Она не могла поверить, что совсем скоро они станут мужем и женой, и вовсю начала готовиться к свадьбе. Но, к сожалению, когда до свадьбы оставалось чуть меньше года, все изменилось. «До аварии все было замечательно, — поясняет Ребекка. — Я окончила университет и работала. Мы с парнем купили свой дом и планировали свадьбу, я чувствовала себя настоящей счастливицей».

Девушке было всего 24 года, когда она попала в аварию, в результате которой получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи не давали никаких прогнозов и сразу предупредили Джеймса, жениха Ребекки, что она никогда не будет прежней и, возможно, даже не узнает его или не сможет говорить. Однако молодой человек не бросил свою возлюбленную и каждый день подолгу проводил время в ее палате, давая ей слушать любимые песни в надежде вернуть ее. В канун Рождества, спустя три месяца после аварии, девушка пришла в себя и произнесла свои первые слова. Однако все испытания оказались еще впереди. Ребекка провела еще четыре месяца в больнице, но выяснилось, что она не помнит многие события из жизни, в том числе и то, что она помолвлена. У нее также оказалась частично парализована левая половина тела.