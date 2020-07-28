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Несвязная речь, поражение мозга: состояние 62-летней Елены Кондулайнен ухудшилось после инсульта

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Елена Кондулайнен

Фото: www.facebook.com/kondulaynen

Несколько дней назад бригада скорой помощи госпитализировала звезду «Зверобоя», забрав ее из ресторана.

62-летняя Елена Кондулайнен уже несколько дней находится в больнице, где врачи борются за ее жизнь. 24 июля актрису увезли из ресторана, где ей стало плохо, позже у нее подтвердили диагноз «инсульт».

Теперь стало известно, что состояние актрисы ухудшилось, и ее перевели в палату интенсивной терапии, сообщает Mash. У Кондулалйнен произошло поражение мозга из-за нарушенного кровообращения, наблюдается несвязная речь. Пока медики не отмечают положительной динамики в ее состоянии.

Елена Кондулайнен — одна из самых экстравагантных актрис отечественного кино. Она сыграла в 50 фильмах, но наибольшую известность ей принесли роли в таких картинах, как «Русь изначальная», «Зверобой», «Даун Хаус».

Фото и видео: Facebook Елены Кондулайнен, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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