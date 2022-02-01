passion.ru
1 мин.

Несколько дней или недель? 6 факторов, которые влияют на то, как долго вы будете болеть ковидом

Многие страны вновь вводят ограничения из-за роста числа заболевших. У всех есть хотя бы один знакомый, который выложил в сториз положительный результат теста на ковид. Но вот что интересно: длительность болезни у всех разная. Кто-то через 4-5 дней чувствует себя огурцом, а кто-то не может прийти в себя и через несколько недель. Какие неочевидные факторы риска «заставляют» болезнь длиться дольше?
Несколько дней или недель? 6 факторов, которые влияют на то, как долго вы будете болеть ковидом

Возраст имеет значение. Люди более старшего возраста подвержены длительной болезни. Старший преподаватель клинической практики в Королевском колледже Лондона доктор Клэр Стивс считает, что это связано с возрастными изменениями в иммунной системе, которая становится замедленной и не столь эффективной.

Пол. Точных исследований в этой области еще нет, но гипотеза существует. Женщины подвержены длительным симптомам ковида. Это связано с воздействием на организм эстрогена.

Ментальное состояние. Давно доказано, что физическое и ментальное состояния тесно связаны. Одно влияет на другое, и коронавирус не исключение. Исследование Королевского колледжа Лондона заключило, что у тех, кто испытывал сильный хронический стресс до заражения ковидом, заболевание длилось до нескольких недель.

Несколько дней или недель? 6 факторов, которые влияют на то, как долго вы будете болеть ковидом

Диабет второго типа и астма. Обе эти болезни оказывают негативный эффект на продолжительность ковида. Симптомы сохраняются дольше, чем у людей без астмы и диабета 2-го типа.

Вирусная нагрузка. Она возникает, если вы регулярно имеете контакт с переносчиками. В группу риска первым делом отправляются все медицинские работники, которые сталкиваются с болезнью ежедневно.

Аутоантитела в организме. Это привычные антитела, но из-за сбоя в иммунной системе они атакуют здоровый организм.

Фото: Pexels, freepik.com

Источник: Marie Claire
Новости партнеров
О чем говорят