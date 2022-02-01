Несколько дней или недель? 6 факторов, которые влияют на то, как долго вы будете болеть ковидом

Возраст имеет значение. Люди более старшего возраста подвержены длительной болезни. Старший преподаватель клинической практики в Королевском колледже Лондона доктор Клэр Стивс считает, что это связано с возрастными изменениями в иммунной системе, которая становится замедленной и не столь эффективной.

Пол. Точных исследований в этой области еще нет, но гипотеза существует. Женщины подвержены длительным симптомам ковида. Это связано с воздействием на организм эстрогена.

Ментальное состояние. Давно доказано, что физическое и ментальное состояния тесно связаны. Одно влияет на другое, и коронавирус не исключение. Исследование Королевского колледжа Лондона заключило, что у тех, кто испытывал сильный хронический стресс до заражения ковидом, заболевание длилось до нескольких недель.