Несколько дней или недель? 6 факторов, которые влияют на то, как долго вы будете болеть ковидом
Возраст имеет значение. Люди более старшего возраста подвержены длительной болезни. Старший преподаватель клинической практики в Королевском колледже Лондона доктор Клэр Стивс считает, что это связано с возрастными изменениями в иммунной системе, которая становится замедленной и не столь эффективной.
Пол. Точных исследований в этой области еще нет, но гипотеза существует. Женщины подвержены длительным симптомам ковида. Это связано с воздействием на организм эстрогена.
Ментальное состояние. Давно доказано, что физическое и ментальное состояния тесно связаны. Одно влияет на другое, и коронавирус не исключение. Исследование Королевского колледжа Лондона заключило, что у тех, кто испытывал сильный хронический стресс до заражения ковидом, заболевание длилось до нескольких недель.
Диабет второго типа и астма. Обе эти болезни оказывают негативный эффект на продолжительность ковида. Симптомы сохраняются дольше, чем у людей без астмы и диабета 2-го типа.
Вирусная нагрузка. Она возникает, если вы регулярно имеете контакт с переносчиками. В группу риска первым делом отправляются все медицинские работники, которые сталкиваются с болезнью ежедневно.
Аутоантитела в организме. Это привычные антитела, но из-за сбоя в иммунной системе они атакуют здоровый организм.
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