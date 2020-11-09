Неродившийся ребенок спас жизнь своей смертельно больной матери

Беременность у 39-летней Даниэль Райт протекала достаточно болезненно, однако вначале женщина не обращала внимания на недомогания, утешая себя тем, что все дамы в интересном положении сталкиваются с подобным. Но вскоре боли стали настолько сильными, что Райт решила пройти дополнительное обследование, в результате которого выяснилось, что у нее рак молочной железы и болезнь затронула ее мозг, печень, позвоночник и тазобедренные суставы. «Однажды я шла на кухню и услышала сильный треск, я просто вывихнула себе шею! Кроме того, у меня усилились головные боли до такой степени, что это невозможно было терпеть. Я была на 20 неделе беременности и понимала, что что-то идет не так», - передает слова Даниэль издание liverpoolecho.co.uk.

В итоге она сдала тесты и узнала о своем диагнозе – рак молочной железы. Даниэль решила, что это ошибка и обратилась еще в несколько разных медицинских центров, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. К сожалению, новости оказались неутешительными – у нее действительно развивалась онкология и болезнь затронула другие органы находящейся в интересном положении женщины. Поскольку болезнь прогрессировала, необходимо было срочное медицинское вмешательство, включая операцию на головном мозге и лучевую терапию. Врачи не могли ждать, пока Даниэль выносит ребенка, ведь это бы означало, что рак может затронуть еще больше здоровых клеток и женщина могла не выжить, поэтому решено было пожертвовать нерожденным малышом.

«Наш ребенок был долгожданным. Это было благословение для меня. Странные боли во время беременности заставили меня пройти дополнительное обследование, ведь я ощущала, что что-то не так и нужно срочно что-то делать. Если бы я не забеременела, то я бы просто вела обычный образ жизни и, возможно, не почувствовала бы странные симптомы и не обратилась бы вовремя за помощью. Этот малыш действительно спас мне жизнь», - поделилась своей болью женщина и добавила, что теперь ей придется всю оставшуюся жизнь проходить химиотерапию. Также она старается не падать духа и по мере возможности помогает другим дамам, столкнувшимся с той же самой проблемой.