Нерегулярный менструальный цикл повышает риск преждевременной смерти у женщин
Как сообщает MedicalXpress, ссылаясь на журнал BMJ, эксперты провели масштабное исследование, в котором приняли участие почти 80 тысяч женщин репродуктивного возраста. За их здоровьем осуществлялся надзор в течение 24 лет. За этот период было зарегистрировано почти 2 тысячи преждевременных смертей среди добровольцев, у подавляющего большинства из них были зафиксированы проблемы с циклом. В частности, 894 случая ранней кончины произошли от рака и 172 – от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые объясняют этот факт тем, что у женщин с нерегулярным и продолжительным циклом чаще всего встречались такие опасные заболевания, как онкология яичников, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца и проблемы с психическим здоровьем. Также они отметили, что у всех проблемных пациенток были лишний вес, гипертония, гормональный дисбаланс и/или атеросклероз. По этой причине эксперты настоятельно рекомендуют людям с нарушениями месячных обязательно проходить регулярное обследование у лечащего врача, так как подобное отклонение от нормы свидетельствует о заболеваниях, которые могут протекать незаметно.
Фото: depositphotos
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