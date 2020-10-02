Нерегулярный менструальный цикл повышает риск преждевременной смерти у женщин

Ученые объясняют этот факт тем, что у женщин с нерегулярным и продолжительным циклом чаще всего встречались такие опасные заболевания, как онкология яичников, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца и проблемы с психическим здоровьем. Также они отметили, что у всех проблемных пациенток были лишний вес, гипертония, гормональный дисбаланс и/или атеросклероз. По этой причине эксперты настоятельно рекомендуют людям с нарушениями месячных обязательно проходить регулярное обследование у лечащего врача, так как подобное отклонение от нормы свидетельствует о заболеваниях, которые могут протекать незаметно.

Фото: depositphotos

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