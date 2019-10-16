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Нерегулярный и слишком долгий менструальный цикл увеличивает риск преждевременной смерти на 33%

К такому выводу пришли ученые Американского общества репродуктивной медицины, представив данные своих многолетних исследований на 75-м Научном конгрессе в Филадельфии.

Все женщины, принимающие участие в исследовании, были здоровы и никогда не страдали от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. При отборе участниц во внимание также принимались соответствующие факторы риска, способствующие преждевременной смерти: индекс массы тела, расовая и этническая принадлежность, физическая активность и образ жизни.

Ученые разделили женщин на 3 возрастные группы: с 14 до 17, с 18 до 22 и с 28 до 48 лет. В течение 18 лет наблюдений среди трех групп участниц было зарегистрировано 1679 смертей, из которых 828 были от рака, а 166 - от сердечно-сосудистых заболеваний.

Проанализировав все смертельные случаи, ученые пришли к выводу, что такие аномальные характеристики менструального цикла, как нерегулярность и длительная продолжительность, связаны с большей вероятностью смерти в раннем возрасте.

Женщины, чей менструальный цикл был нерегулярными в возрасте от 18 до 22 лет, умирали от самых разных причин на 34% чаще тех, чьи месячные приходили вовремя.
В возрастных группах от 14 до 17 лет и от 28 до 48 лет риск ранней смерти возрастал на 21%

Женщины, продолжительность цикла которых составляла от 32 до 39 дней и более 40 дней, сталкивались с повышенным риском ранней смерти на 23% и 28% соответственно. При этом, у участниц в возрастной категории от 28 до 48 лет с менструальным циклом более 32 дней увеличивался риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вице-президент Американского общества репродуктивной медицины, доктор Хью Тейлор, объясняет результаты исследования тем, что стабильный менструальный цикл является важным показатель здоровья женщины. Любые отклонения в его регулярности и продолжительности могут свидетельствовать о скрытых проблемах со здоровьем, приводящих к преждевременной смерти.

Однако, доктор Тейлор также отметил, что насторожить должны лишь внезапные изменения. Если у вас всегда наблюдалась тенденция к относительно долгому циклу, в этом случае повода для паники и излишнего беспокойства нет.

Фото: Vostock-photo

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