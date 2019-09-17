Какие на самом деле проблемы со здоровьем вызывает непереносимость парфюмерных запахов

К таком выводу пришли австралийские ученые, в исследовании которых приняли участие около 4500 человек из Великобритании, США, Австралии и Швеции.

Ведущий автор исследования, доктор Анна Штейман, поделилась с изданием New Scientist, что чувствительность к различным отдушкам и ароматизаторам является настоящей эпидемией, масштабы которой мы себе даже не представляем.

Согласно полученным результатам, один из трех человек испытывает проблемы со здоровьем, вызванные средствами с отдушкой: будь то духи, косметика, моющие средства, стиральные порошки, освежитель воздуха или же обычное мыло. Наиболее распространенными побочными эффектами такой ароматической чувствительности являются хронически мигрени, заболевания респираторной системы и слезотечение.

Многие странны уже начинают признавать существующую проблему и стараются регулировать ситуацию с чрезмерной ароматизацией в общественных местах.

Так, например, в аэропортах Хельсинки, Ванкувера и Копенгагена имеются специальные пути обхода парфюмерной зоны duty-free, отведенные для пассажиров с непереносимостью запахов. А в некоторых регионах Канады и США потребность в непарфюмированных общественных помещениях закреплена на законодательном уровне.

Так, например, в большинстве больниц и школ Галифакса сотрудникам запрещено носить парфюм. А в Окленде власти города просят жителей не использовать парфюмированные средства перед походом на общественные собрания.