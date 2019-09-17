passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Какие на самом деле проблемы со здоровьем вызывает непереносимость парфюмерных запахов

В 2013 году одна из церквей в пригороде Сиэтла прославилась тем, что объявила себя территорией свободной от парфюмов и прочих косметических ароматов. Тогда мало кто мог подумать, что примеру этой церкви последуют и некоторые государственные учреждения. А все потому, что непереносимость парфюмерных запахов может вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

К таком выводу пришли австралийские ученые, в исследовании которых приняли участие около 4500 человек из Великобритании, США, Австралии и Швеции.

Ведущий автор исследования, доктор Анна Штейман, поделилась с изданием New Scientist, что чувствительность к различным отдушкам и ароматизаторам является настоящей эпидемией, масштабы которой мы себе даже не представляем.

Согласно полученным результатам, один из трех человек испытывает проблемы со здоровьем, вызванные средствами с отдушкой: будь то духи, косметика, моющие средства, стиральные порошки, освежитель воздуха или же обычное мыло. Наиболее распространенными побочными эффектами такой ароматической чувствительности являются хронически мигрени, заболевания респираторной системы и слезотечение.

Многие странны уже начинают признавать существующую проблему и стараются регулировать ситуацию с чрезмерной ароматизацией в общественных местах.

Так, например, в аэропортах Хельсинки, Ванкувера и Копенгагена имеются специальные пути обхода парфюмерной зоны duty-free, отведенные для пассажиров с непереносимостью запахов. А в некоторых регионах Канады и США потребность в непарфюмированных общественных помещениях закреплена на законодательном уровне.

Так, например, в большинстве больниц и школ Галифакса сотрудникам запрещено носить парфюм. А в Окленде власти города просят жителей не использовать парфюмированные средства перед походом на общественные собрания.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!